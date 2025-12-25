Don Omar anuncia nueva fecha europea con un concierto en Sevilla (España) el 18 de julio

Sevilla, España.

El cantante puertorriqueño Don Omar, uno de los nombres propios del reguetón, anunció este martes una nueva fecha en su gira europea con un concierto en la ciudad española de Sevilla el 18 de julio que se unirá al de Tenerife un día antes, únicas dos citas en el continente.

El autor de canciones como 'Dale don dale' o 'Pobre diabla' actuará en el estadio de La Cartuja después de haber vendido en algo más de una hora las 40.000 entradas de su actuación en la también española Santa Cruz de Tenerife, lo que convertirá a la ciudad en "una de las grandes capitales musicales del verano en España", según la organización.

La venta de entradas para el concierto de Sevilla comenzará el 29 de diciembre y se espera también que puedan agotarse rápidamente.

Los promotores han destacado que este anuncio llega como respuesta directa a la "abrumadora demanda" generada por su primer concierto en el Tenerife Cook Music Fest, que dejó a miles de aficionados al cantante puertorriqueño sin la posibilidad de verle en directo.

Al igual que en Tenerife, Don Omar está preparando para Sevilla un espectáculo de gran formato, en el que combinará sus grandes clásicos con una propuesta renovada, diseñada para ofrecer una "experiencia única e inolvidable al público español".