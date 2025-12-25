Don Omar anuncia nueva fecha europea con un concierto en Sevilla (España) el 18 de julio

El cantante puertorriqueño Don Omar, uno de los nombres propios del reguetón, anunció este martes una nueva fecha en su gira europea con un concierto en la ciudad española de Sevilla el 18 de julio que se unirá al de Tenerife un día antes, únicas dos citas en el continente.
El autor de canciones como 'Dale don dale' o 'Pobre diabla' actuará en el estadio de La Cartuja después de haber vendido en algo más de una hora las 40.000 entradas de su actuación en la también española Santa Cruz de Tenerife, lo que convertirá a la ciudad en "una de las grandes capitales musicales del verano en España", según la organización.
La venta de entradas para el concierto de Sevilla comenzará el 29 de diciembre y se espera también que puedan agotarse rápidamente.
Los promotores han destacado que este anuncio llega como respuesta directa a la "abrumadora demanda" generada por su primer concierto en el Tenerife Cook Music Fest, que dejó a miles de aficionados al cantante puertorriqueño sin la posibilidad de verle en directo.
Al igual que en Tenerife, Don Omar está preparando para Sevilla un espectáculo de gran formato, en el que combinará sus grandes clásicos con una propuesta renovada, diseñada para ofrecer una "experiencia única e inolvidable al público español".
Agota 40.000 entradas de su concierto en Tenerife
El cantante puertorriqueño ha agotado las 40.000 entradas puestas a la venta para su concierto en Santa Cruz de Tenerife el próximo 16 de julio, el único que el artista tiene programado en Europa.
Según la organización del Cook Music Festival y la agencia de representación Arriba los Corazones, las localidades se agotaron "en menos de una hora".
"La expectación generada por el anuncio del regreso de Don Omar a España ha provocado una respuesta sin precedentes por parte del público, que ha agotado el aforo del recinto en tiempo récord. Con más de 25 años de trayectoria y un impacto global indiscutible, el artista puertorriqueño demuestra una vez más su vigencia como una de las figuras más influyentes del género urbano", señala un comunicado.
Con 25 años de carrera, William Omar Landrón, Don Omar, es el autor de éxitos como ‘Danza Kuduro’, ‘Dile’, ‘Dale Don dale, ‘Virtual Diva’, ‘Salió el sol’, ‘Guaya guaya’ u ‘Ojitos chiquitos’.
Su trayectoria incluye tres Grammy Latinos, 20 Premios Billboard y 19 Premios Lo Nuestro, además de nominaciones en galardones internacionales.