¡Desgarrador! La cantante Sinead O’Connor ingresa en hospital tras la muerte de su hijo

“Lo siento, no debería haber dicho nada de eso. Estoy con la policía y de camino al hospital. Siento haber molestado tanto. Me siento perdida sin mi hijo y me odio. El hospital me ayudará durante un tiempo, pero voy a encontrar a Shane. Esto es solo un retraso”, ha escrito en su perfil de la plataforma, solo unos días después de culparse una vez más sobre el fatídico destino de su retoño y de subrayar que no merece “seguir viviendo”.

LEA: Hallan muerto a hijo de la cantante Sinead O’Connor

“Soy un montón de mier**. No merezco seguir viviendo y todo el que me conoce estaría mucho mejor sin mí. Pido perdón por todo el daño que he causado. Nadie tiene la culpa de esto excepto yo. Nadie tiene la culpa de la muerte de Shane excepto yo. Mía, solo mía, y no quiero estar en un mundo sin mi Shane y sin el resto de mis hijos. No merezco vivir”, reza el desgarrador testimonio compartido por Sinead.