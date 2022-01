¡Drama familiar! Kanye West asiste a fiesta de su hija sin invitación de Kim Kardashian

Kanye West asistió este sábado al cumpleaños número cuatro de su hija Chicago , a pesar de que su ex pareja Kim Kardashian no lo había invitado.

“Acabo de ver a todos. E ran Kris (Jenner) y Corey (Gamble) y Kylie. Kylie me dejó entrar justo cuando llegué al lugar, porque la seguridad me detuvo una vez más cuando llegué allí”, aseguró Kanye.

“A principios de esta semana, el lunes, cuando fui a recoger a mis hijos de la escuela, la seguridad me detuvo en la puerta. Entonces, en ese momento, la seguridad estaba entre mis hijos y yo y eso es lo que no iba a suceder”.

“Pero no quería discutir sobre eso. Así que me relajé, llevé a mis hijos a la escuela y luego me los llevé de vuelta. En ese momento, North me dijo: ‘Quiero que subas y veas algo’. Y es como, ‘Oh, papá no puede ir a ver algo. Papá no puede entrar’”, manifestó.