Demi Moore lleva años centrándose más en su trabajo que en el romance.

La actriz de ‘The Substance’, de 61 años, se ha divorciado tres veces -con sus ex incluyendo a Ashton Kutcher, de 46 años, y Bruce Willis, de 69 años- y ahora ha revelado que ha preferido mantenerse centrada en su carrera en lugar de en los hombres desde alrededor de 2019.

Durante una entrevista con The Guardian, la actriz dijo: “Las citas no son realmente mi foco de atención. Particularmente en los últimos cuatro, cinco años, mi enfoque ha sido inclinarme hacia mi trabajo. Estoy en un lugar que he elegido y no siento algún tipo de carencia”.

En su nueva película, ‘The Substance’, Demi interpreta a una gurú del fitness que toma una droga experimental que la lleva a “dar a luz” a una versión más joven y perfecta de sí misma, interpretada por Margaret Qualley, actriz de ‘Érase una vez... en Hollywood’, de 29 años.

La revelación de sus citas se produce después de que dijera que “atesora” el tiempo que pasa con su exesposo Bruce Willis mientras él sigue luchando contra la demencia.

Demi estuvo casada con la estrella de ‘Jungla de Cristal’ - con quien tiene a Rumer, de 36 años, a Scout, de 33, y a Tallulah, de 30 - de 1987 a 2000, y ahora está en contacto regular con su ex en medio de sus problemas de salud.

En el último episodio del programa ‘The Drew Barrymore Show’ habló sobre los consejos que da a sus hijos a la hora de comunicarse con su padre enfermo: “Lo que les digo a mis hijos es que hay que conocer a la gente desde donde está. No se aferren a lo que era o a lo que quieren que sea, sino a lo que es en este momento. Y de ahí surge la belleza, la alegría, el amor y la dulzura. Cuando estoy en Los Ángeles, voy (a casa de Bruce) todas las semanas, y realmente aprecio el tiempo que compartimos”.

En 2022, la familia de Bruce -que incluye a su actual esposa Emma Heming Willis, de 46 años, y a sus hijos Mabel, de 12, y Evelyn, de nueve- anunció que se retiraba de la actuación tras serle diagnosticado un trastorno del habla y el lenguaje, afasia, y al año siguiente se confirmó su diagnóstico de demencia.