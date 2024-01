David Duchovny, actor de “The X Files”, no usa energía eléctrica

El antiguo protagonista de ‘The X Files’ está convencido de que la luz artificial afecta a “nuestro sentido de la mente y el cuerpo”, por lo que ha adoptado una rutina diaria que garantiza que no tenga que pulsar el interruptor de la luz en ningún momento.

“Como me gusta levantarme tan temprano, también me acuesto pronto. Creo que la luz eléctrica ha alterado nuestro sentido de la mente y el cuerpo, y que estamos hechos para escondernos en la cueva por la noche de los depredadores y despertarnos con el sol, así que intento hacerlo. Constitucionalmente, creo que eso es lo que me funciona”, ha contado en una entrevista con The Sunday Times.

La parte positiva de seguir este horario es que le permite aprovechar el período durante el que se siente más brillante: a primera hora, justo a los diez minutos de tomarse el café que necesita para ponerse en marcha.

“Me gusta levantarme al amanecer porque son mis mejores horas para pensar y escribir. Me encanta el amanecer, pero también significa que puedo hacer algo de trabajo antes de que el sol se ponga demasiado fuerte. Ese es el mejor momento del día para mí”.

El resto de la rutina del actor para mantenerse en plena forma consiste en hacer pilates y yoga, nadar, y seguir un entrenamiento ligero con pesas, todo con moderación y variando a menudo para que siga pareciéndole una especie de juego.