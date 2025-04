Cyndi Lauper, única mujer elegida para entrar en el Salón de la Fama este año

Nueva York

La cantante Cindy Lauper es la única mujer entre los siete artistas que han sido elegidos este año para formar parte del Club de la Fama del Rock & Roll, informan medios locales.

"Me siento honrada de estar en compañía de tantas de mis heroínas - Aretha, Tina, Chaka, Joni, Wanda, por nombrar unos pocos. Las mujeres han hecho tantas contribuciones importantes a la música y al rock n roll y una victoria para una de nosotras es una victoria para todas nosotras. Gracias a los miembros votantes del Salón de la Fama del Rock & Roll por este honor. Y gracias a mis fans por apoyarme durante toda mi carrera. No podría hacer nada de esto sin ti", expresó la artista en su cuenta de Instagram anoche.

En el grupo de elegidos también figuran los legendarios Chubby Checker y Joe Cocker, quienes junto a Bad Company, estaban nominados por primera vez y serán entronizados este año.

Completan la lista de elegidos Outkast, el singular grupo de hip-hop, los roqueros The White Stripes y Soundgarden, representantes del sonido 'grunge'.

Los nuevos miembros de este club fueron anunciados anoche durante la retransmisión en vivo del episodio "Noche del Salón de la Fama del Rock & Roll" del programa "American Idol".

La ceremonia completa de incorporación se transmitirá en vivo el 8 de noviembre desde el Teatro Peacock de Los Ángeles (California).

Entre quienes no lograron entrar este año se encuentran The Black Crowes, Billy Idol, los mexicanos Maná y Phish, todos nominados por primera vez, junto con Mariah Carey y Oasis (ambos nominados en 2024 por primera vez) y Joy Division y New Order (nominados una vez en 2023), informa USA TODAY.

Además de los artistas incluidos, el Salón de la Fama del Rock & Roll otorga varios premios más.

Salt-N-Pepa y Warren Zevon serán reconocidos con el Premio a la Influencia Musical. Thom Bell, Nicky Hopkins y Carol Kaye serán reconocidos por la Excelencia Musical. Lenny Waronker, reconocido productor y ejecutivo de DreamWorks/Warner Bros. Records, recibirá el Premio Ahmet Ertegun.

Para ser elegible para la incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll, un artista o banda debe haber lanzado su primera grabación comercial al menos 25 años antes del año de la nominación.

El club musical cuenta con más de 1.200 miembros con derecho a voto, entre artistas, historiadores y miembros de la industria musical.