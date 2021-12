Chris Noth se queda sin representantes tras acusaciones de abuso sexual

Este viernes la agencia A3 confirmó en un comunicado al portal Deadline que el actor Chris Noth no se encuentra ya entre sus clientes.

La relación profesional entre ambas partes, que había comenzado hacía menos de tres meses, ha llegado a su fin en medio de la polémica por las acusaciones de agresión sexual realizadas en contra del intérprete.

Apenas unas horas después de conocerse la noticia de que Noth se había quedado sin representantes, una tercera mujer rompió su silencio para afirmar que él había tratado de obligarla a mantener relaciones sexuales en 2010, cuando se conocieron en un club de Nueva York en el que ella trabajaba como camarera.

Según el testimonio que ha compartido con el portal The Daily Beast, Noth la manoseó en varias ocasiones a lo largo de la noche e insistió en que se sentara en su regazo, aunque en un principio ella no supo cómo reaccionar porque resultaba “emocionante” sentirse el centro de las atenciones del hombre que daba vida a Mr. Big en la serie ‘Sex and the city’.

Al final de su turno, el actor la siguió supuestamente hasta una oficina e intentó iniciar un encuentro sexual sin hacer caso a sus protestas.

Noth solo se detuvo, al parecer, cuando ella propuso que se encontraran más tarde en otro lugar como una excusa para salir de la habitación.