A estas alturas, el romance de Tom Holland y Zendaya es el secreto peor guardado de la meca del cine.

Aunque ellos no den detalles de su relación, su buena química sobre la alfombra roja y las fotos besándose que les tomaron los paparazzi hace meses demuestran que su romance en la ficción ha dado pie a otro en la vida real.

Irónicamente, ese era el mayor temor de los creadores de las nuevas películas de Spider-Man: que sus dos estrellas se enamoraran en el set de rodaje.

De hecho, la principal productora de las entregas del superhéroe a largo de la última década les aconsejó que no cruzaran la línea que separa lo personal de lo profesional.

“Cuando les dimos el papel, me los llevé a un aparte, por separado, y les di una charla. Les dije: No lo hagan. No vayan por ahí”, ha desvelado Amy Pascal en declaraciones al New York Times.

“Les di el mismo consejo a Andrew y Emma. Puede complicar las cosas, ¿sabes? Y todos me ignoraron”, agregó la productora.