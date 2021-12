Después de meses de clientes cautelosos ante la pandemia y números tibios, este año de recuperación de la taquilla estadounidense Spider-Man: No Way Home consiguió el viernes 121.5 millones de dólares en 4 mil 336 ubicaciones, lo que se encaminó a un fin de semana de estreno proyectado de 242 millones de dólares, reportó Variety.

Esa es una actuación como la que no se ha visto desde Avengers: Endgame de 2019, que alcanzó un día de apertura de 156.7 millones, meses antes de que el mundo hubiera escuchado sobre Covid-19.

No sólo es No Way Home la primera película de la era de la pandemia en superar la marca de los 100 millones en su primer fin de semana de estreno, sino que su éxito supera los parámetros de taquilla de la era de una pandemia en general.

La película obtuvo el segundo día de estreno más alto en la historia de la taquilla en Estados Unidos.

El total de 121.5 millones en un solo día también se mide como la apertura más alta de diciembre y la mejor franquicia para la serie Spider-Man de Sony.

Dirigida por Jon Watts, Spider-Man: No Way Home retoma la trama después de que la identidad de superhéroe de Peter Parker se revela enviando su mundo, así como los de su novia MJ (Zendaya), la tía May (Marisa Tomei) y mejor amigo Ned (Jacob Batalon) a girar.

En un intento por volver a la normalidad, Parker confía en el Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) en busca de ayuda, pero termina desatando un multiverso de villanos, incluidos Green Goblin de Willem Dafoe, Electro de Jamie Foxx y el doctor Otto Octavius.

La película también ha cosechado críticas positivas, actualmente tiene un 95 por ciento en Rotten Tomatoes, con una puntuación de audiencia aún más alta del 98 por ciento.