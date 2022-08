Cesia no convence a los jueces con su interpretación de “Oye”

Cesia Saenz realizó su esperada interpretación de la noche, y aunque no mostró nerviosismo al entonar el tema “Oye” de Beyoncé, sí recibió un llamado de atención por parte de los jueces, quienes no sintieron que su alma conectara con el tema.

Lolita Cortés fue la primera jueza en referirse a la falta de sensibilidad transmitida por la hondureña, sin embargo le dejó claro que eso no hará que el público no le de su espacio para la final de “La Academia”.

“Cesia te dieron todo, todo para hacer lo que sabes hacer. Para una semifinal sucede que simplemente me remontaron a lo que ya vi antes, un lindo vestido que te queda perfectamente bien con una canción que todos sabemos vas a poder cantar sin ningún problema. Para una semifinal te dieron todo para hacerlo bien, qué me sucede no hay manera que te diga lo hiciste mal, porque no hay nada que hiciste mal; las notas están en su lugar, el vestido es hermoso, la canción es la que tiene que ser, los aretes te quedan perfectos, me pasa algo (y es) que no hay manera de que yo me sensibilice ante tu interpretación”, dijo tanjante la actriz, cantante y bailarina mexicana. “Yo jamás con los años de carrera que llevo podré cantar lo que tú cantas, yo sé hasta dónde yo tengo mi registro, sé lo que puedo y lo que no puedo cantar, pero algo me queda muy claro y es lo que les digo a mis alumnos: ´al menos tienes que moverle la fibra a una persona de ese teatro y que esa persona diga yo quiero estar ahí, que piense que es sencillo, que piense que es simple´´, me pasa Cesia que no me sensibilizo al escucharte, la gente tiene el último voto, no lo tengo yo y etoy segura de por quien van a votar, y estoy segura de que van a votar por ti, y estoy segura de que vas a estar en la final sin ningún problema vieja, ninguno y eso que no te quite el sueño y sé que no te lo quita, pero en el transcurso de tu carrera busca que algún día una persona se acerque y diga: ´´estoy aquí por ti, porque tú hiciste que yo amara esta carrera”, puntualizó.