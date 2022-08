Honduras ha sido un país muy bien representado en el reality show “La Academia” que se transmite por el canal mexicano TV Azteca, y este 2022 no es la excepción con la participación de Cesia Saénz.

La también hondureña Angie Flores, ganadora del segundo lugar en el 2020, usó sus redes sociales para mostrar su admiración por la joven originaria de El Porvenir, Comayagua. “Hola, Cesia ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Te quiero un montón... Créeme que sos una chica muy talentosa, creé en vos, no dudes de tu talento, no importa lo que te digan”, fueron algunas de las palabras de la joven.

Alguien de la producción se encargó de contarle a Cesia que su compatriota se había dirigido a ella de esa forma, por lo que en medio de la transmisión 24/7 en la casa, Cesia aprovechó para responderle: “Saludos a Angie Flores, a todos los ‘Angielivers’, ya me dijeron que Angie me apoya y eso es tan lindo, entonces muchísimas gracias, Angie. Ahorita no se me ve la emoción porque ando cansada, pero sí”.

Cesia se juega hoy una oportunidad para la final del programa musical que inició hace 20 años. Hace unos días recibió las felicitaciones de Xiomara Castro, actual presidenta del país. “Canta, Cesia y hazlo por Honduras que nuestra voz es fuerte, pero también es bella y merece ser escuchada por todo el mundo”, fueron parte de las palabras de Castro hacia la catracha.