Cate Blanchett compara ‘Borderlands’ con ‘Scooby Doo’

“Me encanta ver este tipo de películas cuando las cosas se ponen complicadas. Son películas escapistas que deben tener su lugar, no hay un solo tipo de cine, ni un solo tipo de público”, afirma en una videocoferencia.

Ganadora de dos Óscar, Blanchett, que en septiembre recibirá un Premio Donostia -la máxima distinción honorífica del Festival de San Sebastián, alcanzó la fama como la Galadriel de ‘The Lord of the Rings’ de Peter Jackson y se enfrentó a Indiana Jones en ‘Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull’, pero ‘Borderlands’ es diferente.

Dirigida por Eli Roth, director especializado en cine de terror (‘Cabin Fever’ o ‘Hostel’), es una combinación de comedia, acción y aventura espacial, con monstruos y amenazas apocalípticas, paisajes polvorientos a lo ‘Mad Max’ y un humor gamberro más próximo a ‘Suicide Squad ‘ o ‘Deadpool’.

“Acepté porque era un trabajo muy físico, rodeada de gente y estábamos en plena pandemia cuando me lo propusieron, había mucha incertidumbre sobre el futuro de la industria y me pareció una gran oportunidad para trabajar con actrices como Jamie Lee Curtis o Gina Gershon”, sostiene.