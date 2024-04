“El caso Asunta”: quién es quién en la serie de Netflix

Candela Peña, ganadora de tres premios Goya, se mete en la piel de Rosario Porto en la serie ‘El caso Asunta’, que llega a Netflix el 26 de abril: “Es uno de los mejores personajes que he hecho en mi vida”, ha dicho a EFE.

“Peleé mucho por hacerlo y es un personaje de los que más lejos me ha llevado como actriz en la vida y de los que más contenta estoy”, afirmó la protagonista de ‘Te doy mis ojos’ o la serie ‘Hierro’, tras el revuelo mediático causado en su reciente visita al programa ‘La Resistencia’.

“Dije que no había visto la serie porque había visto una escena y me había sorprendido un poco el montaje y se lanzaron un montón de titulares terroríficos”, señaló. “La serie es increíble (...) y hay mucho trabajo detrás de mucha gente”.

Inicialmente le habían ofrecido otro personaje, pero Peña se presentó a la reunión vestida como imaginaba a Rosario Porto, condenada junto a su marido Alfonso Basterra por el asesinato de su propia hija, perpetrado el 21 de septiembre de 2013 en la localidad gallega de Teo.

“De negro, plana, me vendé el pecho y le dije al productor ‘¿y quién tiene usted para el papel de Rosario’? Y me dijo, ‘tú no’, yo creo que con cierto prejuicio de pensar que soy algo que no soy, porque la gente me pilla un poco la matrícula cambiada”.

Peña sostiene que “ni el peor acto que comete una persona es toda esa persona” y que un factor clave a la hora de entender a Rosario Porto, que se suicidó en su celda en 2020, es el de la salud mental. “Es una mujer que había tenido tres intentos de suicidio antes”, recuerda.

“Era fértil, pero sufría lupus y la protección de Alfonso Basterra sobre ella era tan enorme que yo creo que hasta él mismo fue quien le aconsejó no quedarse embarazada y fueron de los primeros matrimonios en adoptar”.

También hace hincapié en la diferente percepción que se tiene sobre la violencia ejercida por un padre o una madre. “Ese es otro melón para abrir, la violencia vicaria en los hombres está bastante extendida por los malos tratos, pero en una mujer es una cosa terrorífica, por la i