D4vd cancela su gira en medio de la investigación sobre la muerte de una adolescente

El cantante D4vd canceló el resto de su gira por Estados Unidos en medio de la investigación sobre la muerte de una joven de 15 años, cuyos restos fueron encontrados la semana pasada en el maletero de su automóvil Tesla. El joven de 20 años, intérprete de "Romantic Homicide", se encontraba en su gira Withered World Tour y tenía previsto actuar en diferentes lugares de San Francisco y Los Ángeles. Según el sitio web del cantante, tenía previsto actuar en el extranjero, pero muchos de sus espectáculos también han sido cancelados. El músico, cuyo verdadero nombre es David Anthony Burke, no ha hecho comentarios públicos sobre la gira cancelada. Su portavoz declaró la semana pasada que estaba "cooperando plenamente con las autoridades".

Los restos fueron descubiertos el 8 de septiembre en el maletero del Tesla del cantante en un depósito municipal de Los Ángeles, tras recibir la policía una llamada sobre un olor fétido que emanaba del vehículo. El auto fue llevado a Hollywood Tow después de que una persona informara que había sido abandonado, informó NBC Los Ángeles. Fuentes policiales informaron que los restos no estaban intactos. La oficina del médico forense del condado identificó los restos como los de una adolescente llamada Celeste Rivas, quien fue reportada como desaparecida el año pasado en Lake Elsinore, California. No se ha determinado la causa de la muerte. La Oficina del Sheriff del Condado de Riverside informó que Rivas desapareció el 5 de abril de 2024, pero no proporcionó más detalles. Matthew Rivas, de 18 años, quien se identificó como su hermano, dijo que la familia está luchando por superar su muerte. "Solo intento mantener una actitud positiva. Solo intento seguir adelante", declaró esta semana en una entrevista telefónica. "Mi mamá está de luto. Mi papá está de luto".