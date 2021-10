Adele está más que lista para interpretar por primera vez su nuevo material musical durante el concierto especial de la CBS, Adele One Night Only, programado para el próximo mes, un evento que también incluirá una charla entre la cantante de “Easy on Me” y Oprah Winfrey, según confirmó la cadena de televisión este lunes.

De acuerdo con su descripción oficial, el show, que se filmará en Los Ángeles, “incluirá algunos de los éxitos más importantes de Adele, además de varias canciones nunca antes escuchadas”.

“Además, el especial contará con una entrevista exclusiva con Adele por Oprah Winfrey desde su jardín de rosas, en la primera conversación televisada de la cantante sobre su nuevo álbum, las historias detrás de las canciones, la vida después del divorcio, la pérdida de peso y criar a su hijo”, se especificó en un comunicado.

Adele, que ha ganado 15 premios Grammy, nueve premios BRIT, un Óscar de la Academia y un Globo de Oro, reveló recientemente su gran regreso a la escena musical con el anuncio de su último álbum, 30, planeado para el 19 de noviembre.