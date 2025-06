La biografía ‘prohibida’ de Almodóvar cobra vida con Los Javis

Madrid

Pedro Almodóvar ha dejado claro a su familia que no desea una biografía ni un biopic cuando ya no esté. Sin embargo, el aclamado cineasta sí ha dado su aprobación para un homenaje en vida, que llegará a la pantalla este jueves a través de Movistar Plus+, dirigido por Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como Los Javis.

Las primeras imágenes de Pedro x Javis, una serie documental de tres capítulos, revelan la profunda admiración que los realizadores sienten por el director manchego. Desde el inicio, la narrativa visual remite al universo estético de Almodóvar, con un estilo que evoca su cine de manera casi orgánica.

El proyecto se construye en un set de rodaje que, con sus pasillos, camerinos y plató, se transforma en escenario de una conversación íntima entre Almodóvar y los creadores de La mesías, quienes lo consideran “el mejor director de España”.

Durante esta charla, el cineasta reflexiona sobre temas que han marcado su vida y su obra: las mujeres, la maternidad, su hermano Agustín y la productora El Deseo, la movida madrileña —"ese momento en el que el país se estaba liberando de forma explosiva", dice—, la religión, la muerte y el arte cinematográfico.

El relato avanza entre recuerdos personales y profesionales: desde sus inicios filmando en Súper 8, su primer largometraje Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, hasta fragmentos de películas como Mujeres al borde de un ataque de nervios, Átame, La flor de mi secreto, ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, Todo sobre mi madre, Matador, La ley del deseo, Tacones lejanos, Volver o Madres paralelas.

En todas ellas, destacan las mujeres que han definido su cine: Penélope Cruz, Rossy de Palma, Bibiana Fernández, Leonor Watling, entre otras.

La serie también incorpora interpretaciones musicales de artistas como Amaia, Nathy Peluso, Guitarricadelafuente y Antonio Banderas, quienes rinden tributo a temas icónicos como Puro teatro, Cucurrucucú paloma, Piensa en mí o Volver.

Almodóvar, que nunca imaginó repasar su obra en este formato, asegura que la posteridad le resulta indiferente. Aun así, ha sido enfático: ha pedido a su hermano y sobrinos que no autoricen ninguna biografía tras su muerte. Los Javis, por su parte, están convencidos de que su mejor película aún está por llegar.