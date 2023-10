Bella Ramsey no quería crecer para no perder sus privilegios

Bella Ramsey nunca quiso crecer. La estrella de 20 años saltó a la fama cuando era niña con papeles en programas como ‘Game of Thrones’ y ‘La peor bruja’ pero se siente ‘asqueada’ ahora que la adolescencia quedó atrás.

La actriz señaló la pérdida de privilegios al crecer: ‘Nunca quise crecer porque pensaba que cuando lo haces pierdes privilegios. Pero ahora me doy cuenta de que los ganas: puedes votar, conducir y ser independiente. De hecho, estoy entusiasmado con el futuro. ´Time´ fue el primer programa que vi. Lo hice por mi cuenta. Mi madre no vino conmigo al set. Fue una gran experiencia en muchos sentidos. Estaba listo para actuar por mi cuenta’.

Ramsey continuó: ‘Pero leí un artículo sobre cómo los neurocientíficos dicen que no te conviertes en adulto antes de los 30; creo que siempre somos niños. Son sólo nuestros cuerpos los que envejecen’.

Sin embargo, la estrella de ‘Catherine Called Birdy’ disfrutó de un ‘’viaje acolchado’ hacia el centro de atención y está rodeada de un grupo de gente ‘protectora’.

Bella agregó: ‘Mi viaje ha sido muy amortiguado. He tenido la suerte de trabajar con personas que son ferozmente protectoras conmigo. Escucho historias de terror de personas en la industria. He tenido grandes desafíos y traumas, como todos, pero en general me he sentido muy seguro. Hay un cierto poder que viene con ser el número uno o dos en la hoja de llamadas. Ahora que soy mayor, espero poder ayudar a otras personas que conozco. trabajar con – ser el adulto que pueda defender a la persona más joven’.