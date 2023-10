Jada Pinkett Smith rechazó una propuesta de matrimonio de Tupac

La vida de Jada Pinkett Smith podría haber sido muy diferente si hubiera aceptado una propuesta de matrimonio que recibió antes de casarse con Will Smith en 1997.

La actriz era íntima amiga del rapero Tupac y en una ocasión él le pidió que se convirtiera en su esposa, pero ella le respondió que no. Jada no se arrepiente de la decisión que tomó porque sabe que no era lo adecuado para ninguno de ellos.

“Éramos almas gemelas, sí. Si existen las vidas pasadas, creo que Pac y yo hemos viajado juntos unas cuantas veces. Ya sabes, de varias formas”, ha asegurado a la revista Rolling Out.

Los dos se habían conocido en la Escuela de Arte de Baltimore (Maryland) en los años 80 y congeniaron rápidamente a pesar de que él no le causó una buena impresión inicial.

Sin embargo, Tupac ejercía una especie de fascinación magnética sobre ella y los dos estaban convencidos de que harían cosas muy importantes juntos. Al final, su historia de truncó con la muerte de Tupac en 1996.

Aunque a lo largo de los años han circulado muchos rumores al respecto, Jada siempre ha sostenido que su relación era estrictamente platónica. “Simplemente no era posible. No había química entre nosotros... Lo nuestro era esa química de amistad y amor, créeme”.