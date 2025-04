Bella Ramsey se "arrepiente" de haber salido del armario

Madrid, España.

Bella Ramsey a veces desearía no haber salido del armario como no binaria.

La estrella de 'The Last of Us' reveló en 2023 que no se identificaba como mujer y que prefería los pronombres de género neutro, y aunque disfruta de poder vivir "más libremente" como resultado, así como de servir de inspiración a otros, no estaba preparada para la "gran cosa" en la que se convirtió su confesión.

Cuando se les preguntó por su declaración de no binarismo, dijo al Observer New Review: "Una parte de mí mira hacia atrás y desearía no haberlo hecho, porque no quería que se convirtiera en un titular y en algo importante. Y, obviamente, iba a serlo, y yo no lo entendía en aquel momento. No estaba preparada para ello".

"Pero, por otro lado, está la gente que me ha dicho que les ha ayudado mucho ver algo de representación. Así que ha sido una mezcla de cosas, pero en general, creo que ha sido algo bueno, simplemente para vivir más libremente, sin sentir que estoy guardando un secreto. Pero ahora pienso: ‘Hablaré de ello, pero no quiero que siga siendo el centro de atención’. Supongo que estoy bastante tranquila con ello. Y quiero que los demás estén igual de tranquilos".