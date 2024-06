Belinda tras escándalo de Nodal: “Todo cae por su propio peso”

Ex de Ángela también le manda indirecta

Asimismo, el jugador de la NFL, Josh Ball, supuesto ex de la hija de Pepe Aguilar, reaccionó ante la noticia y el mensaje que difundió en sus redes, aunque no directo, podría ser para ella.

“The trust of the innocent is the liar ‘s most useful tool”, escribió Ball. Algo que podría traducirse como “La confianza del inocente es la herramienta más útil del mentiroso”.

Desde finales del año pasado y hasta inicios de éste, se rumoró que la joven Aguilar, de 20 años, y el jugador estadounidense de la NFL, de 26 años, tenían un romance, aunque nunca fue confirmado por ninguno de los dos.