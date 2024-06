Christian Nodal besa a Ángela Aguilar en pleno concierto: “Te amo”

Defiende su romance

A menos de tres semanas de que Christian Nodal diera a conocer su separación de la cantante argentina Cazzu, con quien procreó a su hija Inti, se confirmó que el cantante de 25 años tiene una relación con Ángela Aguilar, de 20 años y declaró en Instagram que no fue infiel.

“Primero que nada, Julieta (Cazzu) es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. Nosotros somos figuras públicas, somos artistas pero no estamos blindados a la vida, el amor no siempre funciona, nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible. Jamás existieron terceros, no hubo una infidelidad, simplemente, a veces el amor no funciona.

Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando. Lo estamos disfrutado, estamos viviendo la experiencia”, dijo Nodal.