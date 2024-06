Christian Nodal enfrenta otra polémica: lo acusan de falsificación

Universal no tardó en reaccionar y desde marzo de 2022 denunció a Nodal y a sus padres por simular documentos, falsificar firmas y los acusó de lucrar con materiales fonográficos que son de su propiedad en los términos de un contrato firmado entre ambas partes, que reconoce la cesión de los derechos de las canciones grabadas por el cantautor a la compañía.

Además de su criticada relación con Ángela Aguilar, Christian Nodal suma una nueva polémica , pues Universal Music , con el cual firmó contrato en enero de 2017 y que ha distribuido sus tres discos oficiales, Me Dejé Llevar , Ahora y Ayayay! , lo acusa de simulación de contratos y de falsificación de documentos.

Agregó que, supuestamente, recibió el pago en efectivo, que no proporcionó recibo alguno y que no sabe si en las firmas de los contratos estuvo presente un notario público.

Asimismo, en los presuntos contratos facilitados por los Nodal se establece un vínculo con un colaborador llamado Alejandro Martín Ramírez Espinal, quien en entrevistas ministeriales declaró no recordar la fecha en que la familia le pagó por sus servicios.

José Ángel Echevarría, abogado de Universal Music Group México , presentó este lunes 10 de junio documentación en la que expone que la firma del Notario Público Luis Fernando Ruibal Coker, de Hermosillo, Sonora, que aparece en las supuestas certificaciones de los contratos exhibidos por la familia Nodal , no corresponde a la efectuada por el puño y letra del mismo.

Si la carpeta de investigación es judicializada, se iniciaría un proceso para imputar uno o varios delitos a las personas señaladas en la misma. Nodal también tiene pendiente resolver su exclusividad con la disquera, cuyos términos no se conocen.

Salida de Universal

Por iniciativa propia, ha trabajado para Sony Music al grabar con artistas como la Banda MS, de Sergio Lizárraga, la canción “La Sinvergüenza”, de 2021.

”Estoy haciendo esto en vivo porque quiero aclarar las cosas. Muchos fans están preocupados por lo que está pasando conmigo y mi carrera estos últimos días. No tengo contrato con Universal. Universal no quería que me fuera, pero les di cinco años de mi trabajo e hice lo que se suponía que debía hacer. Trabajé duro dando mi 100 por ciento”, dijo Nodal, en una transmisión en su cuenta de Instagram en noviembre de dicho año.

Álex Gallardo, presidente de Sony Music U. S. Latin, y Roberto López, presidente de Sony Music México, le dieron la bienvenida a sus filas en febrero de 2022.

”Estoy muy agradecido por la oportunidad de cerrar un ciclo en mi carrera y comenzar uno nuevo con mucha pasión, alegría y emoción. (...) Es una gran alianza. Viene lo mejor”, afirmó Nodal en un comunicado difundido por Sony, con la que ha publicado sencillos como “Kbron y Medio” y “La Intención”, ésta, a dúo con Peso Pluma.

Gente buscó declaraciones tanto de los Nodal como de Universal sobre este conflicto, pero no hubo respuesta.