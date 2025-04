Bárbara Torres sufre tremenda caída en ‘MasterChef Celebrity México’

México.

Tras la caída de Bárbara Torres, sus compañeros se acercaron para ayudarla a levantarse y asegurarse de que estuviera bien, mientras los jueces veían sorprendidos y divertidos la situación.

Afortunadamente, solo se trató de un susto, y la intérprete argentina se levantó rápidamente mientras contenía la risa, sin sufrir daños por este pequeño contratiempo.

Según explicó Bárbara, se tropezó con el escalón debido a que no se ve, no está marcado ni delimitado y es del mismo color del piso, por lo que es fácil no verlo o dimensionarlo: “Te digo lo que pasa, que hay un escalón, aparte, es del mismo color del piso”, dijo entre risas.