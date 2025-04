Imelda enfrenta amenazas y dice que Maribel Guardia pelea la custodia de su hijo

México.

“Quiero aclarar este tema. Jamás la he amenazado. Sí hubo una ocasión en la que, obviamente, le hablé mal. Después me disculpé. Le dije que era una bruja, porque ella mandó a recoger a mi hijo a la escuela, junto con Marco (Chacón, su esposo), y nos subieron a los 2 en calidad de reos a una patrulla”, dijo Imelda en entrevista a TV Notas.

A 2 años de la partida de Julián Figueroa y del escándalo que ha generado, las cosas no paran. El viernes pasado, Maribel Guardia públicamente habló de que ha recibido amenazas y responsabiliza a la mamá de su nieto, Imelda Tuñón . Al día siguiente, a Imelda le llegaron amenazas y las publicó en sus historias de Instagram.

“José Julián lloraba, desesperado, decía que su abuela era mala y yo iba muy asustada. Le hablé a mi papá. En ese momento le mandé unos mensajes en los que le dije que se iba a quedar sola por mala persona, pero nunca la he amenazado”, añadió.



Respecto a las amenazas que ha recibido, dijo: “Es sumamente grave. Toda mi familia está muy asustada. No soy la única amenazada por esta persona. Me parece muy extraño que el viernes llega al aeropuerto Maribel y diga que la han amenazado, y al día siguiente yo recibo amenazas de m... . Me mandaron una foto en modo efímero con una pis...”.



A pesar de la gravedad del asunto, Imelda aseguró estar tranquila junto a su hijo, y aseguro que las presuntas amenaza recibidas fueron de parte de Maribel Guardia.