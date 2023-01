Bad Bunny producirá una serie de jóvenes gays en Netflix

El puertorriqueño firmó para ser uno de los productores de la adaptación de la novela They Both Die at the End, un romance gay protagonizado por personajes adolescente que, luego de reñida subasta, consiguió hogar en Netflix y con un reconocido guionista como creador.

Según Deadline, Bad Bunny producirá una serie televisiva basada en la novela juvenil They Both Die at the End. El show es creado por el guionista Chris Van Dusen, uno de los showrunners de Bridgerton, uno de los éxitos más recientes de Netflix, plataforma que consiguió los derechos para el proyecto y la cual previamente también dio su primer papel como actor al reggaetonero en Narcos.

La historia trata de un par de adolescentes. Mateo y Rufus, que reciben la noticia de que van a morir ese día. Ambos se conocen a través de una aplicación que fue desarrollada precisamente para conseguir a sus usuarios un amigo con quien compartir su último día. El libro ha sido un título de los más vendidos en la lista del New York Times.

La noticia del show de They Both Die at the End llega a unos días de que Bad Bunny fuera cuestionado por arrebatar y arrojar el teléfono de una de sus seguidoras, quien le pidió una foto juntos.