Así fue la histórica noche de Luis Miguel en el Bernabéu de España

Su primera canción la esperada, ‘Será que no me amas’, de los Jacksons.

Le han seguido otros temas, que se han coreado y bailado desde la grada como ‘Amor, amor, amor’, de Bing Crosby, o ‘Suave’, con el público en pie haciendo una especie de telaraña de luces led con las pulseras que la organización ha entregado a la entrada.

Después han llegado las baladas y boleros, que el mexicano ha bordado una vez más con una voz que con ellas se llena de matices.

Las primeras notas de ‘Por debajo de la mesa’ han despertado la emoción y los abrazos en muchos casos de los fans que han cantado con él el tema de Armando Manzanero: “Por debajo de la mesa, acarició tu rodilla/ Y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical/.

Y respiro de tu boca, esa flor de maravilla/ Las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van”.Un popurri de canciones, que han bailado agarrados varias generaciones, han sonado en la voces de todo el estadio: ’Como yo te amé’, ‘Solamente una vez’, ‘Todo y nada’ y ‘Nosotros’... Canciones que han despertado la emoción, como lo ha hecho ‘Come Fly With me’, de Sinatra.

La traca final ha llegado con su homenaje a México. El escenario se ha llenado de mariachis, bailarines, violines y trompetas para entonar clásicos como ‘La Bikina’, ‘La media vuelta’ y ‘La incondicional’, mientras serpentinas del color de la bandera mexicana caían a la pista.

El final lo han protagonizado un grupo de canciones bailables como ‘Ahora te puedes marchar’, La chica del bikini azul’ y ‘Cuando calienta el sol’, que muchos han bailado mientras jugaban con pelotas gigantes que se han lanzado al aire para terminar el recital.

No ha habido bises, igual que en otros conciertos, a pesar de que se lo han pedido coreando el “oe, oe, oe, oe” futbolístico. Su respuesta ha sido una gran sonrisa y besos para el público.

Se han apagado las luces, y muchos se han ido tarareando la letra de ‘Por debajo de la mesa’: “Y es que no sabes lo que tú me haces sentir/ Que no hay momento que yo pueda estar sin ti/.....” Me absorbes el espacio, despacio me haces tuyo/. Muere el orgullo en mí/ Y es que no puedo estar, sin ti”.