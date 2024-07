Madonna habla sobre su ‘milagrosa’ recuperación

Madonna ha reflexionado sobre su “milagrosa” recuperación de una infección bacteriana.

La intérprete de ‘Ray of Light’ se vio obligada a posponer el inicio de su gira mundial ‘Celebration’ el año pasado, cuando enfermó “gravemente”, pero ha expresado su gratitud por haberse recuperado por completo y haber disfrutado de 12 meses “increíbles”.

Así lo afirmó en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotos de celebración del Día de la Independencia: “Hoy hace un año, acababa de volver a casa del hospital tras sobrevivir a una enfermedad potencialmente mortal, apenas podía estar de pie en mi patio trasero sosteniendo una bengala. Me recuperé milagrosamente y tuve un año increíble. Gracias a Dios. ¡La vida es bella! ¡Feliz 4 de julio!”.

El post de Madonna mostraba que había celebrado el 4 de julio en el neoyorquino The Standard, High Line, con amigos como el fotógrafo Steven Meisel, el diseñador de Luar, Raúl López, y la cantante Arca.

El mánager de la cantante, Guy Oseary, había anunciado que la gira ‘Celebration’ se pondría “en pausa” cuando reveló que Madonna -que es madre de Lourdes, de 27 años, Rocco, de 23, David, de 18, Mercy, también de 18, y las gemelas de 11 años Stella y Estere- estaba gravemente enferma en el hospital.

Dijo el 28 de junio de 2023: “El sábado 24 de junio, Madonna desarrolló una grave infección bacteriana que la llevó a permanecer varios días en la UCI. Su estado de salud está mejorando, pero sigue recibiendo atención médica. Se espera que se recupere totalmente. En este momento tendremos que pausar todos los compromisos, lo que incluye la gira. Compartiremos más detalles con ustedes en cuanto los tengamos, incluida una nueva fecha de inicio de la gira y de los conciertos reprogramados”.

La estrella, de 65 años, se pronunció por primera vez al mes siguiente, en una publicación donde agradeció a sus fans su “energía positiva, oraciones y palabras de curación y aliento” y se disculpó por el retraso de su gira.

Escribió: “He sentido su amor. Estoy en vías de recuperación e increíblemente agradecida por todas las bendiciones de mi vida. Mi primer pensamiento cuando me desperté en el hospital fueron mis hijos. Mi segundo pensamiento fue que no quería decepcionar a nadie que hubiera comprado entradas para mi gira. Tampoco quería decepcionar a la gente que ha trabajado incansablemente conmigo durante los últimos meses para crear mi espectáculo. Odio decepcionar a las personas”.

Y durante su concierto en Brooklyn el pasado diciembre, Madonna dijo al público que estuvo en “un coma inducido durante 48 horas” durante su hospitalización.

Gritando a una amiga, dijo: “Hay gente muy importante en la sala esta noche que estuvo conmigo en el hospital. Hay una mujer muy importante que me llevó a rastras al hospital. Ni siquiera me acuerdo; me desmayé en el suelo del baño y me desperté en la UCI... Me salvó la vida. Ella me salvó la vida”.