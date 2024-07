Christian Nodal ‘tocó fondo’ por críticas tras terminar con Belinda

Han pasado dos años desde que Christian Nodal y Belinda terminaron su relación, pero fue hasta ahora que el cantante de regional mexicano se atrevió a abrir su corazón respecto al tormentoso episodio que vivió por las críticas en redes sociales que recibió en ese momento.

Durante una entrevista exclusiva con ‘El Podcast del WiZink Center by Endesa’, con motivo de su primera presentación en dicho recinto de España, Nodal afirmó que ha protagonizado innumerables escándalos en medios mexicanos e internacionales debido a su vida personal y amorosa, pero fue hace aproximadamente dos años que tocó fondo.

Así lo indicó: “Siempre salgo en la prensa por cosas personales. Yo hago música y creo que hago muy buena música, entonces a mí lo que me interesa es que les guste mi música. Hace dos años y medio, tres años, toqué fondo muy feo por lo mismo, por redes sociales”.

Aunque el intérprete de ‘Dime cómo quieres’ no mencionó a la cantante y actriz hispanomexicana - con quien mantuvo un romance por un año y medio e, incluso, tuvo planes de boda - señaló que dicha crisis emocional sucedió hace aproximadamente dos años, tiempo que coincide con el anuncio de su rompimiento, un día antes del 14 de febrero de 2022, y lo llevó a terapia para superarla.

Dijo: “Tomó mucho tiempo de terapia... tomé como un año para salir de depresión y ansiedad y cosas muy feas que estaban pasando justo por eso”.

Christian Nodal no ofreció más detalles sobre lo que ha tenido que hacer para superar los escándalos, no obstante, indicó que en este momento de su vida personal y profesional se encuentra mucho mejor y hace lo posible para evitar que comentarios mal intencionados le afecten.

Aseguró: “Creo que llegué a un balance muy bonito de la vida donde, en realidad, no dejo de vivir por lo que digan y ni me interesa cambiar su opinión. Yo creo que cada quien... cuando la gente decide creer cualquier teoría o lo que sea, ya no. Crean lo que quieran, ya no estoy para aclarar rumores”.