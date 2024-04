El artista urbano Jay Wheeler estrena ‘Música Buena, Para Días Malos’

REDACCIÓN. El artista urbano puertorriqueño Jay Wheeler estrenó este jueves su nuevo disco, ‘Música Buena, Para Días Malos’ (MB/PDM), “el mejor” que ha hecho en su carrera, según el propio exponente.

“Yo siento que ‘Música Buena, Para Días Malos’ es el mejor álbum que he hecho en toda mi carrera, porque demuestra no tan solo mi crecimiento musical, sino también el personal. Hace mucho tiempo no se hace música de esa que puedas sentir desde lo más profundo del corazón”, aseguró el artista en un comunicado.