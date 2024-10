Ariana Grande se roba el show imitando a Britney Spears y Celine Dion en SNL

Además de enfrentarse a Britney Spears, Miley Cyrus y Gwen Stefani durante su divertido monólogo de apertura el 12 de octubre, la estrella de Wicked también hizo una imitación perfecta de Celine Dion durante una parodia de su anuncio promocional para el Sunday Night Football de la NFL.

En un sketch pregrabado titulado “Celine Dion Sports Promo”, Grande interpretó brillantemente a Dion en un seguimiento de la aparición de la icónica cantante canadiense en una promoción el 6 de octubre para el duelo entre los Dallas Cowboys y los Pittsburgh Steelers. En el clip, Dion canta sobre su amor por el fútbol americano con la melodía de su éxito de 1996 “It’s All Coming Back to Me Now”.

“El fútbol es un deporte que conecta lo que somos con lo que fuimos”, dice Dion, de Grande, con acento francocanadiense. “Por eso la semana pasada yo, Céline Dion, hice una promoción para Sunday Night Football, ¿de acuerdo? Pero el fútbol no es el único deporte que nos conecta con nuestro pasado”.

Dion, de Grande, explica además que “hay otro deporte cuyas emociones atemporales encienden los recuerdos agridulces que viven dentro de mi alma y en el octágono”, antes de lanzar una nueva versión de “It’s All Coming Back to Me Now” con temática de UFC . Esta vez, la canción incorpora imágenes tan violentas como la “fractura de huesos” y “rodillas en los testículos”.

En otra parte del episodio, Stevie Nicks regresó aSNL apareció por primera vez como invitada musical desde 1983, ofreciendo potentes interpretaciones de su nueva canción inspirada en Roe v. Wade, “The Lighthouse”, y su clásico éxito “Edge of Seventeen”.

Mira a Grande en el sketch “Celine Dion Sports Promo” de SNL a continuación. Para aquellos que no tienen cable, la transmisión se transmite en Peacock, al que pueden suscribirse en el enlace aquí . Tener una cuenta de Peacock también les da a los fanáticos acceso a episodios anteriores de SNL .