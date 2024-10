Alegría y nostalgia, así son las emociones que desata Residente en sus conciertos

Sin embargo, el momento más emotivo arrancó con la frase: “El 12 de octubre no lo podemos olvidar, la masacre”. Empezó a cantar ‘Latinoamérica’ y se puso en el cuello las banderas de Colombia, Brasil y Costa Rica que le lanzó el público.

”Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores”, cantó la multitud, a la que el artista miraba impresionado.

El concierto, que hace parte de la gira ‘Las letras ya no importan’, tuvo otros momentos especiales con ‘Ojos color sol’ y ‘Desencuentro’, que precedieron la fiesta que desataron ‘Fiesta de locos’ y ‘Vamo’ a portarnos mal’.

Residente culminó así un show de dos horas en el que los gritos de alegría fueron ensordecedores y el público le recordó al puertorriqueño que con el paso de los años el cariño cada vez es mayor.