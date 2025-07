Ariana Grande revela que volverá a los escenarios con nueva gira

Ariana Grande ha dejado en claro que, a pesar de estar inmersa en múltiples proyectos como actriz, su carrera musical no ha terminado.

En medio de los rumores que apuntaban a un posible alejamiento de la música, la cantante de 32 años salió al frente con una declaración tajante en redes sociales que dejó tranquilos a sus seguidores:

“Sería muy tonto de su parte asumir que solo porque tengo las manos llenas con muchas cosas planeo abandonar el canto y la música... ¡¡¡Nunca!!!”, escribió el miércoles 16 de julio en su cuenta de Instagram, junto a un video de su presentación en la Met Gala 2024.

En la misma publicación, la intérprete de “Positions” profundizó en lo que representa la música para ella.

“Es y siempre ha sido mi salvavidas. Tendremos que hacer espacio para todo”, aseguró sobre su intención de encontrar equilibro para sus intereses artísticos.

“Puede que no se vea exactamente como antes, pero prefiero mucho más cómo se ve en mi cabeza”, añadió. “Me estoy divirtiendo. Me siento agradecida, emocionada e inspirada”.

Además, Grande reveló que tiene intención de volver a presentarse en grandes recitales en vivo, algo que dejó de lado desde hace más de cuatro años.

“Estoy trabajando en un plan para cantar para todos ustedes el próximo año. Aunque sea solo por un poco. Los amo”, confirmó.

De concretarse, sería su primera gira desde la Sweetener World Tour de 2019, que celebró el éxito de los álbumes Sweetener (2018) y Thank U, Next (2019).

Por otro lado, su séptimo disco de estudio, Eternal Sunshine (2024), debutó en el primer puesto del Billboard 200; y los sencillos “Yes, And?” y “We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)” alcanzaron el número uno en el Hot 100.

Las ofertas para Ariana Grande en la pantalla grande continúan llegando. Esta semana se confirmó que prestará su voz en la próxima película animada Oh, the Places You’ll Go!

Será una comedia musical animada que narrará el viaje de un joven aventurero enfrentando los altibajos de la vida, basado en el último libro publicado por Dr. Seuss en 1990 antes de su fallecimiento.

El proyecto, que llegará a los cines el 17 de marzo de 2028, será una superproducción musical dirigida por Jon M. Chu —quien ya dirigió a Ariana en Wicked— y Jill Culton (Abominable), con producción de J.J. Abrams y canciones originales a cargo de Benj Pasek y Justin Paul.

“Amo este libro, amo este guion, amo el hermoso mundo de @drseuss, amo a este increíble grupo de personas creativas. Estoy muy emocionada de ser parte de esto”, escribió la vocalista en una historia de Instagram.

El actor de voz Josh Gad (Olaf en Frozen) también será protagonista del filme animado, y posó junto a Ariana en el estudio de grabación. En la fotografía, ambos sostienen carpetas con el arte gráfico del proyecto.

La ficción animada se suma a otros compromisos actorales de la artista.

Ariana Grande vuelve como Glinda en Wicked: For Good, la esperada segunda parte de la adaptación cinematográfica del musical de Broadway, que se estrena en noviembre de 2025. La primera entrega fue un éxito de taquilla y recibió elogios de la crítica.

Asimismo, participará en la cuarta película de la franquicia Meet the Parents, junto a figuras de peso como Robert De Niro y Ben Stiller.