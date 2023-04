Anuel AA presume que ya conoció a su otra hija

Anuel AA aseguró que está más que nunca enfocado en el bienestar de su familia y prueba de esto es que finalmente conoció a Gianella, la hija que tiene con la modelo e influencer Melissa Vallecilla.

En una entrevista con el comunicador Jorge Pabón, mejor conocido como Molusco, Anuel dijo que a raíz de haber visto por primera vez a Cattleya, la niña que tuvo con su exesposa Yailin, tomó la decisión de dejar el pasado atrás y conocer finalmente a su hija con Vallecilla.

“Hoy mismo estuve con la niña, con Gianella, mi otra hija, superhermosa. Me encantó, me robó el corazón, igual que Cattleya. Por Cattleya fue que yo... yo vi a Cattleya también y dije, ‘wow, qué yo estoy haciendo, yo tengo que arreglar esta situación que está pasando en mi vida’. No era que yo no quería ver a la nena, estaban pasando muchas cosas que ¡uy! Dios es demasiado de bueno y la conocí”, dijo el trapero.

“Cuando vi a Cattleya, que nació ahí mismo al instante que la vi, dije: ‘Tengo que ir a ver a Gianella ya qué carajo tú haces estúpido’”, añadió.

Cuando Moluso le preguntó que si se parece a él, contestó afirmativamente y agregó que también tiene similares facciones a Cattleya y su primogénito, Pablo. “Todos se parecen a mí cuando nací”.