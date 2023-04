Christian Nodal revela por error el sexo del bebé que espera con Cazzu

Christian Nodal continua en la polémica y aunque han pasado ya varios meses desde su ruptura con Belinda, muchos internautas aseguran que su actual canción “Quédate”, está dedicado a la intérprete, desatándose así varios rumores.

El intérprete de “Ya no somos ni seremos” habló de su deseo de abrir su propio estudio de tatuajes dejando así al descubierto que ya comenzó a borrar los que había hecho sobre su rostro.

Sin embargo, lo que causó verdadero revuelo es que Nodal habría revelado el sexo del bebé que tendrá con Julieta Cazzuchelli, conocida como Cazzu.

“Gracias a dios pasa que los tatuajes se borran, todo tiene solución menos la muerte. Voy a abrir un Tattoo Shop en Los Ángeles muy pronto. Pasa que me gustaría que mi hija conozca mi carita”.

Al ser cuestionado sobre si será papá de una niña, respondió: “No, no lo sabemos, pero ahí, yo estoy haciendo fuercita, siempre he querido una niña, pero si es niño no pasa nada”.

Christian Nodal y Cazzu anunciaron que se convertirán en padres el pasado 15 de abril, y se presume que el bebé nazca en agosto.