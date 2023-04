Michael J. Fox no cree que vivirá hasta los 80 años

Michael J. Fox no cree que vivirá para ver su 80 cumpleaños.

El actor de 61 años fue diagnosticado con el trastorno cerebral de la enfermedad de Parkinson, que provoca movimientos incontrolables, como temblores, rigidez y dificultad con el equilibrio y la coordinación, cuando tenía solo 30 años de edad y admitió que ha estado pensando en su propia ‘mortalidad’ en los últimos tiempos.

Hablando en un clip de vista previa de su próxima aparición en ‘CBS Sunday Mornings’, dijo: ‘Puedo llevar el Parkinson conmigo si es necesario. No te mueres de Parkinson, morir con Parkinson. He estado pensando en la mortalidad de eso. No voy a tener 80 años. No voy a mentir, se está poniendo difícil, se está poniendo más difícil. Cada día es más difícil’.

En 2000, la estrella de ‘Volver al futuro’ creó la Fundación Michael J. Fox, cuyo objetivo es encontrar una cura para la enfermedad, y recientemente explicó que su equipo en la organización benéfica había ayudado en el avance que encontró un biomarcador, para el Parkinson.

Así lo dijo a ‘Entertainment Tonight’: ‘Es un biomarcador, una forma de identificar la enfermedad antes de que esté presente. Cuando me diagnosticaron, tenía un pequeño tic en el dedo meñique pero, con esto, podemos identificar la enfermedad muy temprano y ayudar a la progresión y esencialmente curar antes del juego’.

A inicios de este 2023, Michael insistió en que, a pesar de sus problemas de salud, ‘no tenía tiempo para sentir lástima’ por sí mismo.

Hablando después de la proyección de su documental ‘Still: A Michael J. Fox Movie’ en el Southwest Film Festival, se le preguntó al actor cómo movilizó a las personas para que se preocuparan por el Parkinson y respondió: ‘No tuve otra opción. Esto es todo. Tengo que dar todo lo que tengo, y no es una palabrería. Me presento y hago lo mejor que puedo. La lástima es una forma benigna de abuso. Puedo sentir lástima por mí mismo, pero no tengo tiempo para eso. Hay cosas que aprender de esto, así que hagámoslo y sigamos adelante’.