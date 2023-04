Camilo desata el furor con su primer concierto en Honduras

“Oficialmente hoy fue mi primer día pisando territorio hondureño... me lo soñaba. Como cantautor, me preguntaba qué esperar de un encuentro con tanta gente a la que nunca había visitado antes. Es increíble que el primer día de reunión con la tribu sea de este tamaño, en Tegucigalpa. Esto no es testimonio de lo grande que soy yo o nosotros, sino de lo grande que es Dios y ustedes. ¡Gloria a Dios por esta noche!”, reveló ante un público enfervorecido y joven, como suele atraer este tipo de fenómenos generacionales.

Detrás de él, hileras de luces y paneles plegables en formato XXL. Y sobre la palestra, Camilo no pudo desmarcarse de los estilismos que ha estado llevando en la gira “De adentro pa fuera”. Apostó por enfundarse en dos looks: el primero haciendo alarde del minimalismo, un cojunnto holgado de manta monocromática y descalzo; el segundo igual de ligero, pero customizado.

La sensación general fue la de experimentar el afincamiento de un nombre fijo en el almanaque del género. El concierto (décimo sexto de su gira en entre Sudamérica y Centroamérica) discurrió con sus temas más memorables: “Favorito”, “Millones”, “Tattoo”, “Tutu”, y “5:24”.