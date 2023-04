Rosalía se transforma en vampira y sus fans quedan sorprendidos

Cuando se trata de moda, Rosalía es de las artistas más vanguardistas del momento. La española se ha hecho conocida por siempre experimentar con sus looks y colaborar con casas de diseño que hacen sus sueños artísticos realidad.

Sin embargo, su último look llamativo no está en boca de todos por un vestido cool o unos zapatos impresionantes, si no por un accesorio inesperado.

Para complementar un atuendo de corset rojo y pantalones atléticos, la intérprete de “Malamente” eligió llevar dientes postizos con colmillos afilados como si fuera una vampira. Además, los llevó a juego con su manicura en un tono rojo vivo.