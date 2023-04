Belinda rompe el silencio y habla sobre los hombres que se han tatuado en su honor

La cantante Belinda se ha convertido en un máximo a seguir por muchos internautas y fanáticos que aspiran a que sus enamorados los amen tanto como a ella la han amado, en especial porque algunas de las parejas que ha tenido la artista se han tatuado en su honor, siendo un claro ejemplo los famosos: Criss Angel, Lupillo Rivera y Christian Nodal.

Fue por ello, que incluso la cantante recibió el título de ‘Santa Belinda’ y hasta le hicieron una oración en su honor. Es después de todo ello y que incluso ella misma usará su porción durante uno de sus conciertos, que habló al respecto.

Puede leer: Karol G anuncia una gira por EE.UU. a partir de agosto

Durante una entrevista para Vogue España, en donde mostró qué es lo que carga en su bolso de mano, se le cuestionó a la famosa qué opina sobre la oración y que varios hombres se hayan tatuado su nombre o alguna parte de su cuerpo, ante ello, Belinda aseguró que prefería tomar las cosas con humor.

“Los hombres se enamoran, pues se tatúan mi nombre, mi cara, lo que sea y pues me hace mucha gracia porque no sé, me da risa, me lo tomo muy a broma”.