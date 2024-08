Angelina Jolie se siente más agradecida por su carrera tras alejarse de la actuación.

La actriz de 49 años no ha protagonizado una película desde ‘Eternals’ de 2021, pero ha regresado a la pantalla grande como la cantante de ópera, Maria Callas, en ‘Maria’, y ha admitido que su descanso le hizo apreciar aún más ser parte de un “mundo creativo”.

En una rueda de prensa para promocionar su nueva cinta en el Festival de Cine de Venecia, dijo: “Necesitaba estar más en casa con mi familia estos últimos años, y en ese tiempo, me he sentido más agradecida por tener la oportunidad de... estar en este mundo creativo del que todos tenemos la suerte de formar parte”.

La estrella de ‘Maléfica’ -que tiene a Maddox, de 23 años, Pax, de 20, Zahara, de 19, Shiloh, de 18, y los gemelos Knox y Vivienne, de 16, con su ex marido Brad Pitt- estaba “terriblemente nerviosa” por cantar en ‘Maria’, pero agradeció a sus hijos que la impulsaran.

Así lo dijo: “Estaba terriblemente nerviosa; me pasé casi siete meses entrenando. Recuerdo que la primera vez que canté estaba muy nerviosa. Mis hijos estaban allí y me ayudaron a bloquear la puerta [para] que no entrara nadie más, y yo estaba temblorosa. Y [el director Pablo Larraín], en su decencia, me hizo empezar en una sala pequeña y terminar en La Scala. Así me dio tiempo para crecer. Tenía miedo de estar a la altura [de Callas]”.

TAMBIÉN LEA: La CIA ayudó a evitar ataque en concierto de Taylor Swift en Viena

Angelina bromeó diciendo que, después de hacer la película, podría incluso participar en noches de karaoke en el futuro.

A la pregunta de si tiene una canción de karaoke favorita, indicó: “No cantaba antes de esto [la película], así que no he hecho karaoke, ¡pero ahora quizá tenga unas cuantas!”.

En diciembre, Angelina admitió que no habría optado por convertirse en actriz si estuviera empezando su carrera en este momento histórico.

Durante una entrevista con la revista WSJ, la actriz afirmó: “Hoy no sería actriz. Cuando estaba empezando, no había tantas expectativas de ser tan pública, de compartir tanto’.

La estrella de ‘Girl, Interrupted’, hija del actor Jon Voight y de la fallecida actriz Marcheline Bertrand, también admitió que “nunca” se ha sentido “muy impresionada” por Hollywood después de haber crecido a su alrededor.

Dijo: “Crecí en un lugar bastante superficial. De todos los lugares del mundo, Hollywood no es un lugar sano. Así que buscas la autenticidad. Nunca he pensado que es significativo o importante”.