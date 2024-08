Cómo ver la nueva docuserie “K-Pop Idols” en línea gratis

K-Pop Idols ahora se transmite en Apple TV+ y sigue a la estrella del pop Jessi, la banda de chicos de nueve miembros Cravity y el grupo de chicas multinacional de cuatro integrantes Blackswan mientras “dan todo lo que tienen por una forma de arte que exige nada menos que la perfección”.

Cravity fue creado por Starship Entertainment y está integrado por Serim, Allen, Jungmo, Woobin, Wonjin, Minhee, Hyeongjun, Taeyoung y Seongmin. Lanzaron su álbum de estudio debut, The Awakening: Written in the Stars , en 2021, después de lanzar su trilogía de miniálbumes Hideout .

Allen, miembro de Cravity y rapero, explica: “Teníamos clases de baile, lecciones de canto, espectáculos de música y no dormíamos”.

Blackswan ha pasado por varios cambios en su formación desde que debutó en 2011 como Rania. Los miembros activos del grupo, Fatou, Gabi, Sriya y Nvee, aparecen en la nueva serie de Apple TV+.

“Ver la docuserie será muy divertido, en realidad, porque podré ver el crecimiento que he experimentado personalmente”, dijo recientemente la rapera Fatou, de 29 años, a The Hollywood Reporter . “Podré ver cuándo era más débil y lo fuerte que me he vuelto ahora”.

Sigue leyendo a continuación para ver el tráiler completo de K-Pop Idols y cómo transmitir la nueva serie de forma gratuita.