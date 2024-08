Alison, hermana de Mariah Carey, tuvo una ‘vida dura’ antes de su muerte

Alison Carey tuvo una “vida dura” antes de su muerte.

La hermana de la superestrella del pop, Mariah Carey, falleció el mismo día que su madre Patricia, de 63 años, el fin de semana y ahora su amigo David Baker ha revelado que su fallecimiento fue “un shock” a pesar de que estaba previsto.

Durante una entrevista con la revista PEOPLE, afirmó: “Tuvo una vida dura. Lo veíamos venir, pero sigue siendo un shock. Se enfermó muy rápido y un mes después, se fue”.

Aún no se ha revelado la causa exacta de la muerte ni de Alison ni de Patricia, pero David señaló que la hermana de Mariah había pasado parte de su tiempo en un hospicio, pero logró cumplir su “último deseo” de fallecer en su propia casa de Coxsackie, Nueva York.

La cantante de ‘Always Be My Baby’ no había hablado con su hermana durante años antes de su muerte, pero David afirmó recientemente que Alison tenía la esperanza de que hicieran las paces.