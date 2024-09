Angelina Jolie pasó “meses” preparándose para cantar en ‘María’.

La oscarizada actriz interpreta a la cantante de ópera María Callas en la nueva película biográfica, y ha revelado el alcance de su preparación para el papel.

Angelina, de 49 años, declaró en el Festival de Cine de Telluride: “Tomé clases de ópera por siete meses, grandes profesores y clases de italiano, y un equipo de apoyo que me ayudó muchísimo”.

A pesar de ello, la estrella se sintió ansiosa por cantar cada vez que llegaba el momento de hacerlo.

Dijo: “Aquella mañana estaba tan nerviosa que estaba fuera de mí”.

Angelina Jolie también reveló que le encantó la experiencia de trabajar con el director Pablo Larraín: “Sabía que mientras diera lo mejor de mí, a Pablo le parecería bien y de alguna manera todo saldría bien. Sabía que tenía que dar lo mejor de mí para intentar ayudar a resolver el rompecabezas, pero sabía que él era una persona amable y que me apoyaba y eso ayudó”.

Recientemente, Angelina reveló que dejó de cantar después de que un ex criticara su voz.

La estrella de Hollywood -que anteriormente estuvo casada con Johnny Lee Miller, Billy Bob Thornton y Brad Pitt- admitió que tuvo que superar sus miedos para interpretar a María Callas.

Angelina declaró a The Hollywood Reporter: “Fue una experiencia extracorporal, porque yo no canto. Tuve a alguien en mi vida que no era muy amable conmigo respecto al canto. Era una relación en la que estaba metida. Así que asumí que no sabía cantar. Había ido a la escuela de teatro, así que era raro que me afectara. Me adapté a la opinión de esa persona. Así que tuve que superar muchas cosas para empezar a cantar”.