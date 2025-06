Andrea Meza reemplaza a Zuleyka Rivera en “Miss Universe Latina”

La ex Miss Universo mexicana Andrea Meza fue presentada oficialmente como la nueva capitana del equipo Rubí en el reality show Miss Universe Latina, transmitido por Telemundo. Su incorporación ocurre tras la sorpresiva y polémica renuncia de la puertorriqueña Zuleyka Rivera, quien abandonó el programa en vivo luego de un tenso intercambio con el juez David Salomón.

Durante el episodio del lunes, Rivera —Miss Universo 2006— reaccionó con molestia ante una advertencia de Salomón, quien recordó que los participantes debían seguir las instrucciones al pie de la letra, incluso si estas contradecían las recomendaciones de sus capitanas. "¿Tú has estado alguna vez en una competencia de Miss Universo? No, ¿verdad? Nunca lo has estado. Dilo con nombre y apellido", respondió Rivera antes de dejar el set diciendo: "Yo no tengo trabajo aquí. Buenas noches, muchas gracias".

La producción confirmó su salida al día siguiente. Jacky Bracamontes, conductora del programa, informó a la audiencia ya los integrantes del equipo Rubí que Rivera no continuaría en su rol, deseándole éxito en sus futuros proyectos.

En su reemplazo, Andrea Meza —Miss Universo 2020 y actual presentadora del programa Hoy Día— asumió el liderazgo del equipo. “Mi rol es que ellas encuentren esa autenticidad en sí mismas, que no busquen ser otra copia de alguna Miss Universo”, expresó Meza durante su presentación, subrayando su compromiso con el crecimiento personal de las concursantes.

El equipo Rubí está conformado por participantes de distintos países latinoamericanos, incluyendo Honduras, México, Venezuela, Colombia, Cuba, El Salvador, Puerto Rico y República Dominicana. Entre ellas se encuentran figuras como Génesis Dávila, Skarxi Marte y Gemmy Quelliz.

La salida de Rivera ha generado múltiples reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldan su decisión de defender su postura, otros critican su actitud por considerarla poco profesional. Hasta el momento, la exreina puertorriqueña no ha emitido declaraciones públicas sobre su renuncia.

Miss Universe Latina: El Reality es una competencia tipo reality show en la que 30 mujeres latinas conviven en una mansión y enfrentan retos semanales para ganar la corona y representar a la comunidad latina en Miss Universo 2025.