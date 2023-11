Ana Jurka: “Hay que trabajar duro, no hay un camino fácil”

Las espectaculares instalaciones de Telemundo Center en la ciudad de Miami fueron el punto de reunión para una entrevista exclusiva de la presentadora hondureña Ana Jurka con Diario LA PRENSA. Era un martes por la tarde y luego de cumplir con una extensa jornada de trabajo durante el fin de semana, Ana Jurka se sentó para conversar con nosotros en una entrevista extensa, llena de sonrisas y gratos recuerdos, pero también de muchas emociones. Desde su llegada a Estados Unidos, Ana luchó por conseguir sus sueños y hoy forma parte importante de las producciones más destacadas de Telemundo Deportes.

Desde la Copa del Mundo del 2022 hasta su próximo objetivo, que son los Juegos Olímpicos de París en 2024. Todo el esfuerzo tiene sacrificio y en este caso eso implica perder tiempo valioso con sus hijos y su esposo. Sin embargo, el sacrificio vale la pena, ya que sus hijos se sienten orgullosos de su madre y su esposo le brinda el respaldo y equilibrio que requiere su profesión. Jurka porta con orgullo la bandera de Honduras en Estados Unidos y donde la lleve su trabajo. Aunque tiene varios años en Miami, todavía extraña las costumbres del país que la vio nacer e intenta que sus hijos puedan disfrutar de su familia en Honduras. El principal consejo de Ana para las nuevas generaciones gira alrededor del trabajo duro y la dedicación.

¿Cómo podrías describir la etapa en la que estás ahorita?

Es una etapa de transición, siento que estoy creciendo, que estoy atreviéndome y hacer cambios en mi vida, buscando cómo poder retarme a mí misma. Contenta, en paz con muchas ambiciones, con muchas metas.

— ¿En dónde está tu respaldo cuando llegan esos momentos en los que hay que ajustarse a las circunstancias de la vida?

En mi familia, sin pensar en otra cosa. De hecho, es precisamente por mi familia que estoy analizando todo lo que hago, cómo lo hago, ellos son mi motor. Los que están conmigo en buenas, malas, feas y bonitas. Son los que me empujan a seguir adelante.

— ¿A dónde vas cuando quieres ser feliz, a dónde está esa tranquilidad?

Puede que se escuche cursi, pero sin importar donde sea, yo siento que me desconecto y me libero cuando salgo de la ciudad. En el momento que yo salgo, y si estoy con mis hijos y mi esposo, siento como que el día a día no existe, y estoy enfocada solo en ellos, y siento que recargo baterías y me ayuda a poner todo en perspectiva. Cuando voy a Honduras y puedo estar con mi familia y mis amigos es como dar una vuelta al pasado, es como que cuando vuelvo recuerdo todo el proceso y voy comparando cómo estoy en este momento, y así. Siento que puedo ser yo libremente.

— ¿Sientes la distancia todavía?

Yo nunca me sentí que soy de aquí, de Miami. Lo que extraño de mi país, y obviamente me hace sentir la distancia, es que no tengo a mi familia aquí. Toda mi familia está en Honduras. Y por eso trato de ir por lo menos una vez al año, y si no voy yo mando a mis hijos para que sientan eso, nuestra cultura, nuestras raíces. Yo nunca he sentido que quepo aquí, como que no pertenezco, soy una extranjera viviendo en Miami. Y sí, siempre siento mucho la distancia.

¿Qué es lo que más les gusta a tus hijos de Honduras?

Cuando van a Honduras sí se pueden subir a los árboles y jugar en la tierra y ver gallinas, y sientenque pueden ser niños de verdad. Esa conexión con la tierra les encanta. Cuando yo me voy a los grandes eventos o a los mundiales, para que ellos no sientan que la mamá se fue, yo les decía: ‘te vas a ir de vacaciones a Honduras’. Entonces creo que se sienten niños que pueden hacer lo que quieran, son libres, y eso es lo que más les gusta.

— ¿Cómo se encuentra ese balance entre estar con tu familia y dedicarte a tu profesión?

Yo trato de que el poco tiempo que estoy con ellos, estar de verdad con ellos. Y cuando estoy en mi casa no le contesto a nadie más. También hago “dates” (citas) con mis hijos y los llevo al cine, a los juegos, y ese es el tiempo de solo hablar con ellos, es su tiempo especial. Trato de estar allí para ellos en las cosas que son importantes.

— Ahora hablemos de deportes. Me imagino que vives a plenitud con las oportunidades que se están dando, ¿cierto?

La industria está pasando por esta amplitud de que aunque no estés en un evento, podés estar en ese evento. Tenés una cercanía ahora con las redes sociales, ahora podemos ir al partido de Messi y cubrirlo con mis redes sociales, como si yo fuera una reportera de mi propio canal. Y hay tantos eventos que van a ser en este país que yo creo que eso va a ser lo más lindo de todo. También vienen los Juegos Olímpicos el otro año en París, y ese es el máximo objetivo para Telemundo en este momento. El Mundial para nosotros como hispanos es lo máximo, no hay nada más grande que eso, pero para la empresa los Juegos Olímpicos es un evento muy lindo y en el que la empresa como siempre le está poniéndole muchos recursos, mucho énfasis. Y yo como fan quiero verlo absolutamente todo, porque los atletas olímpicos solo tienen la atención una vez cada cuatro años, no es como los futbolistas, que tienen tantos eventos, sus ligas.

— Cuándo escuchas el nombre de Mauricio Dubón, ¿qué te pasa por la cabeza?

El hecho de que Mauricio Dubón haya sido elegido como el Gold Glove me parece irreal, es una historia que se puede seguir contado, y ojalá que él pueda seguir abriendo puertas para más niños. Es un chavito que fue viendo cómo moverse de un lado para otro. Ojalá que lo vean como un ejemplo, como una oportunidad de que puede haber otro Mauricio Dubón. Yo sé que en Honduras hay mucho talento, hay mucho potencial, pero no tienen las herramientas o las oportunidades.

— Y así como muchos toman de ejemplo a Mauricio en los deportes, también te miran ti en la televisión y aspiran a llegar donde tú estás, ¿qué debe hacer alguien que quiera lograr lo que tú has hecho?

Ahora tenemos herramientas que antes no teníamos, las redes sociales. Si tenés 100 seguidores y esos 100 seguidores te creen, y ellos se lo dicen a otros cinco, así vas creciendo poco a poco. Tenés que trabajar duro. Más allá del glamur, o de que veas a alguien arreglada en la pantalla, es trabajo muy duro, pero son los que lo hacen a diario, los que tienen constancia y se preparan, los que terminan sobresaliendo. Nunca sabes quién te está viendo, si estás haciendo algo bien, tarde o temprano alguien de alguna cadena te va a ver, no hay camino fácil.

Por José Armando Rodríguez