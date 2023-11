Sheynnis Palacios rezó a la Virgen de Guadalupe para triunfar en Miss Universo

Con oraciones a la guadalupana, confianza en sí misma y una autoestima bien trabajada, así fue como Sheynnis Palacios se presentó al concurso Miss Universo 2023, donde brilló hasta quedarse con la corona.

“No hay consejo que valga si no tienes confianza en ti misma; desde el día uno dejé de hacerle caso a los rumores y me enfoqué en mi preparación y en lo que yo podía dar, le recé a la guadalupana y me sentí muy segura de mí misma. Soy católica, fiel creyente, y una de las primeras cosas que tengo que hacer es ir a la Basílica, soy Guadalupe, mi mamá se llama Raquel Guadalupe”, dijo la beldad de Nicaragua.

Sheynnis Palacios hizo historia tras convertirse en la primera centroamericana en convertirse en Miss Universo en los 72 años del certamen de belleza.

Su carisma y belleza la hicieron ganadora del certamen de belleza universal, dando mucha alegría a Nicaragua y países vecinos.