Nicaragua ordenó prohibir el ingreso de Sheynnis Palacios

Miguel Mendoza compartió una imagen de la notificación en su cuenta personal de X, señalando que la ordenanza fue emitida el viernes 17 de noviembre. “Pero ayer en horas de la tarde, antes del certamen, agentes de Migración llegaron a las oficinas de Avianca a borrar la orden y a obligarles borrar todos los correos con esta orientación.El pantallazo que les publico abajo fue hecho cuando llegó la orden de la dictadura a la línea aérea”. Mendoza no revela como fue que obtuvo la imagen del documento.

“Atentamente se hace de su conocimiento: No Abordar a la pasajera nicaragüense”, según se lee en la imagen, en referencia a Palacios Cornejo Sheynnis Alondra , quien volaría del Salvador a Managua este domingo 19 de noviembre y reitera “Viajando hacia Managua No Autorizado”.

El exiliado periodista nicaragüense, Miguel Mendoza , en su cuenta de X (antes llamada Twitter) hizo de conocimiento público que la aerolínea Avianca le notificó a la recién coronada Miss Universo 2023, Sheinnys Palacios, que no podía abordar el vuelo que tenía reservado para retornar a su país después del concurso de belleza.

También, se lee que la orden va dirigida al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino , donde llegaría el vuelo proveniente de El Salvador.

“El viernes, la dictadura ordenó a la línea aérea AVIANCA que no abordara a la pasajera Sheynnis Alondra Palacios Cornejo en el vuelo de regreso de El Salvador, previsto para hoy después de su participación en #MissUniverse2023”, publicó Mendoza en su cuenta de X, antes llamado Twitter.

Aunque algunas personas aseguran que se trata de una noticia falsa y las autoridades del gobierno nicaragüense no se han pronunciado confirmando o negando esta versión, otros creen que es cierta y que podría tratarse de una represalia porque Sheynnis que ha sido opositora al gobierno de Daniel Ortega .

El reciente triunfo de Sheynnis en el Miss Universo ha generado preocupación entre varias personas, pues aseguran que aunque ella no viva en Nicaragua y no llegue al cálido recibimiento que sus compatriotas planean hacerle, su familia no estaría exenta de una represalia.

“Siempre está el riesgo de que el régimen tome represalias contra ella y su familia en Nicaragua, sobre todo por el antecedente de que participó en las protestas de 2018”, advirtió la socióloga Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), de Costa Rica, y exilada en este país por persecución política.