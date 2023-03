La noche del pasado sábado 4 de marzo, Ana Bárbara se volvió a encontrar con los “pedazos de su alma” en el Auditorio Nacional como parte de su gira “Bandidos tour”, donde recorrió gran parte de sus éxitos en más de 30 años de carrera artística.

Con un impresionante cuerpo de bailarines, música en vivo y varios cambios de vestuario, la reina grupera agasajo a los casi 10 mil asistentes que no dejaron de corear cada uno de sus temas.

Lo malo de la noche fue al momento de salir con uno de sus últimos trajes, uno de sus tacones le hizo una mala jugada atorándose en el vestuario, lo que provocó que ella cayera al suelo, pero eso no importó para que ella siguiera cantando.

Dando cátedra de su profesionalismo, a la cantante desde el suelo se le escuchó decir “estoy bien”, por lo que sus músicos no detuvieron la música para continuar el show, momentos después dos de sus bailarines la ayudaron a ponerse de pie y antes de seguir cantando la cantante gritó: “De otras peores me he levantado chin...” por lo que se llevó la ovación de su público.