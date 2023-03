Pilo Tejeda celebra el éxito de su cirugía con emotivo mensaje

El cantante hondureño Pilo Tejeda compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales tras someterse este sábado a una cirugía para extraer la próstata, esto debido a que hace unos días fue diagnosticado con cáncer en esta zona.

“Este mensaje es para informales que la operación fue exitosa gracias a Dios, al equipo médico, a las oraciones y buena energía que ustedes me han regalado, ahora me encuentro en observación y si no hay ninguna eventualidad ya entraré a la etapa de recuperación”, inició escribiendo en su cuenta de Facebook.