Amber Heard ha eliminado su cuenta de Twitter, apenas unos días después de que su ex novio Elon Musk tomara el mando de la compañía.

La actriz, de 36 años, publicaba anteriormente bajo el nombre de @realamberheard, pero su perfil ya no está visible en el sitio, lo que hace especular que ha eliminado su cuenta.

Al buscar su perfil, aparece un mensaje que simplemente dice: “Esta cuenta no existe. Intenta buscar otra”. La estrella, que salió con Elon en 2017, no se ha pronunciado respecto a su posible decisión de dejar la red social.

El movimiento se produce después de que Elon, de 51 años, finalizara su adquisición de 44.000 millones de dólares del sitio la semana pasada y anunciara una serie de próximos cambios, entre ellos, cobrar a los usuarios por la insignia de verificación de marca azul. También se dice que ha pedido a los empleados que revisen la política de conducta de odio de Twitter.

Tras su adquisición, una serie de celebridades han anunciado que abandonarán la plataforma, entre ellos se encuentran Jameela Jamil, Alex Winter y Shonda Rhimes.

La escritora de ‘Grey’s Anatomy’, Shonda, escribió: “No me quedaré para lo que sea que Elon haya planeado. Adiós”.Toni Braxton también confirmó su salida, diciendo: “Estoy sorprendida y horrorizada por algunos de los ‘discursos libres’ que he visto en esta plataforma desde su adquisición”.

Elon es ahora el único miembro del consejo de administración de Twitter y se declaró “jefe de los twitters” tras su polémica adquisición. Se cree que el fundador de Tesla está planeando eliminar a unos 3.700 empleados y poner fin a la política de “trabajo desde cualquier lugar” de Twitter en un intento de reducir los costes.

El uso de la palabra “Negro” en Twitter aumentó casi un 500% en las 12 horas inmediatamente posteriores a la finalización del acuerdo de Elon, según el Network Contagion Research Institute.

La estrella del baloncesto estadounidense LeBron James, que tiene más de 52.3 millones de seguidores en Twitter, respondió escribiendo: “No conozco a Elon Musk y, para ser sincero, no me importa quién es el dueño de Twitter. Pero diré que si esto es cierto, espero que él y su gente se lo tomen muy en serio porque esto da miedo. Tanta maldita gente no apta diciendo que el discurso del odio es libre”.