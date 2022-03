“Algo raro que me pasó cuando estábamos toda la familia reunidos en su ataúd y nos dieron la oblea y empecé a rezar y empecé a decirle a mi abuelo que estuviera conmigo, que podía disfrutar esta aventura conmigo hasta donde él quisiera, le dije ‘dame una señal si sí me estás escuchando, si estás de acuerdo’. La gente va a pensar que estoy loco, pero me dio un calambre en el dedo y se me hizo así (se me dobló), y es el dedo con el que dices sí, o sea, no sé, se me puso la piel chinita y me asusté y dije ‘bueno, pero fue un sí’”, explicó Alex Fernández.

El intérprete de ‘El tiempo no perdona’ también reconoció que la ha pasado muy mal desde la partida de una de las personas más importantes en su vida.

Recientemente, la viuda de Vicente Fernández, Doña Cuquita habló acerca de las manifestaciones que ha recibido por parte de su esposo.

“Increíble, pero se forma una cruz en mi cama, de verdad. Con la colcha se forma una cruz, diario. Yo le digo: ‘No te preocupes, nadie va a ocupar tu lugar’”, dijo la viuda del cantante.